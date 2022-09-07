20-летний Штюцле подписал 8-летний контракт с «Оттавой» с зарплатой 8,35 млн долларов в год

подписал новый долгосрочный контракт с «Оттавой».

Соглашение 20-летнего нападающего и клуба рассчитано на восемь лет со средней зарплатой 8,35 миллиона долларов в год.

Общая сумма сделки немецкого хоккеиста по договору с «Сенаторс» – 66,8 млн долларов.

Новый контракт Штюцле вступит в силу через год – в сезоне-2023/24. Ближайший чемпионат он проведет по соглашению новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 58 (22+36) очков при полезности «минус 27» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем он проводил на льду 18:25.

выбрала Штюцле под общим 3-м номером в первом раунде драфта-2020.