Георгиев, Самсонов и Подколзин вошли в топ-25 игроков, готовых к прорыву в новом сезоне НХЛ (ESPN)

Илья Самсонов и Василий Подколзин – в топ-25 кандидатов на возможный прорыв в сезоне НХЛ.
Журналист ESPN Грег Вышински составил список игроков, которые могут заметно прибавить в новом сезоне НХЛ.
Он разделил возможные сценарии прорывов на несколько групп – смена команды, изменение статуса в прежней команде, рост молодой звезды, ожидаемый прорыв.
Смена команды: н. Оливер Бьоркстранд («Сиэтл»), н. Кирби Дак («Монреаль»), в. Александр Георгиев («Колорадо»), з. Филипп Майерс («Тампа»), в. Илья Самсонов («Торонто»), з. Тай Смит («Питтсбург»).
Изменение статуса в своей команде: н. Росс Колтон («Тампа»), н. Артур Калиев («Лос-Анджелес»), н. Алекс Ньюхук («Колорадо»), н. Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), н. Коннор Макмайкл («Вашингтон»), н. Коул Силлинджер («Коламбус»), н. Оливер Вальстром («Айлендерс»).
Рост молодой звезды: н. Мэттью Болди («Миннесота»), з. Эван Бушар («Эдмонтон»), н. Коул Кофилд («Монреаль»), з. Джейми Дрисдейл («Анахайм»), н. Сет Джарвис («Каролина»), н. Тим Штюцле («Оттава»)
Ожидаемый прорыв: н. Мэттью Бенирс («Сиэтл»), з. Боуэн Байрэм («Колорадо»), н. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), н. Василий Подколзин («Ванкувер»), з. Оуэн Пауэр («Баффало»), н. Филип Томазино («Нэшвилл»).