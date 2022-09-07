Георгиев, Самсонов и Подколзин вошли в топ-25 игроков, готовых к прорыву в новом сезоне НХЛ (ESPN)

Илья Самсонов и Василий Подколзин – в топ-25 кандидатов на возможный прорыв в сезоне .

Журналист ESPN Грег Вышински составил список игроков, которые могут заметно прибавить в новом сезоне НХЛ.

Он разделил возможные сценарии прорывов на несколько групп – смена команды, изменение статуса в прежней команде, рост молодой звезды, ожидаемый прорыв.

Смена команды: н. Оливер Бьоркстранд («Сиэтл»), н. Кирби Дак («Монреаль»), в. («Колорадо»), з. Филипп Майерс («Тампа»), в. ( ), з. Тай Смит («Питтсбург»).

Изменение статуса в своей команде: н. Росс Колтон («Тампа»), н. Артур Калиев («Лос-Анджелес»), н. Алекс Ньюхук («Колорадо»), н. Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), н. Коннор Макмайкл («Вашингтон»), н. Коул Силлинджер («Коламбус»), н. Оливер Вальстром («Айлендерс»).

Рост молодой звезды: н. Мэттью Болди («Миннесота»), з. Эван Бушар («Эдмонтон»), н. Коул Кофилд («Монреаль»), з. Джейми Дрисдейл («Анахайм»), н. Сет Джарвис («Каролина»), н. Тим Штюцле («Оттава»)

Ожидаемый прорыв: н. Мэттью Бенирс («Сиэтл»), з. Боуэн Байрэм ( ), н. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), н. Василий Подколзин («Ванкувер»), з. Оуэн Пауэр («Баффало»), н. Филип Томазино («Нэшвилл»).