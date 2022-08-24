Платежка «Салавата» – 633 млн рублей. Зарплата Кадейкина – 65 млн в год, Науменкова – 50 млн, Мерфи – 40 млн («СЭ»)

Размер платежной ведомости на текущий момент составляет 633 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным «Спорт-Экспресса», уфимский клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок «Салавата» – форвард Александр Кадейкин (65 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получает нападающий Алексей Пустозеров (3 млн).

Вратари: Андрей Кареев (35 млн), (25);

Защитники: Михаил Науменков (50), Райан Мерфи (40), (38), Павел Коледов (35), (35), Евгений Бирюков (20);

Нападающие: Александр Кадейкин (65), Саша Хмелевски (50), Джош Хо-Сэнг (45), Станислав Бочаров (40), Сергей Шмелев (40), Владислав Картаев (25), Евгений Тимкин (25), Иван Дроздов (20), (20), Степан Санников (12), Артем Пименов (10), Алексей Пустозеров (3).

Контракты защитников Александра Комарова и Шакира Мухамадуллина, а также форвардов Данила Алалыкина, Родиона Амирова и Данила Башкирова не учитываются под потолком.