Гендиректор «Салавата»: «Ларсен звонит и говорит, что с удовольствием вернулся бы на следующий год»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Филип Ларсен чемпионат Дании Эсбьерг Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о возможном возвращении Филипа Ларсена.

Защитник выступал за команду с 2017 года. 10 июня он перешел в «Эсбьерг».

– Спортивный директор Василий Чижов сказал, что напрашивается защитник. Ищете игрока типа вернувшегося в Данию Филипа Ларсена? Хотя и Райан Мерфи есть.

– Чисто как Ларсена нет, хотя он звонит и говорит, что с удовольствием вернулся бы на следующий год.

– Лукавит?

– Он искренен. Мы расставались искренне.

Я думаю, что мы ищем хорошего двухстороннего игрока. Наметки есть, – сказал Ринат Баширов.

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