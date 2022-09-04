Любимов о системе «Спартака»: «Играем по ситуации. Если получается сыграть опасно, сразу цепляемся»

высказался после победы в матче с «Сибирью» (1:0).

– В «Спартаке» я чувствую себя хорошо. Стараюсь вникнуть в систему, по которой играет команда, в требования тренерского штаба. Все приходит через работу. Что‑то уже получается, а что‑то не совсем.

– Охарактеризуйте систему «Спартака» двумя словами.

– Мы играем по ситуации. Если получается сыграть опасно в атаке, сразу цепляемся. Если нет – стараемся сыграть компактно, каждый по своему месту.

– Вам удалось забить в первом же матче чемпионата – в ворота «Амура». Насколько это была важная шайба?

– Всю предсезонку не получалось забить. А тут нашел дырочку – и шайба туда зашла. Приятно помогать команде, буду дальше стараться.

Пока заходим со скрипом в чемпионат, но стараемся. Вот сегодня всего одну забили – спасибо Патрику [Рыбару], что не пропустил. Да и вся команда шайбы на себя ловила, – сказал нападающий .