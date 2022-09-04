Миронов после 1:0 с «Сибирью»: «Надо успокоиться, раскрепоститься и играть в правильный хоккей. Будем стараться донести это до ребят»

прокомментировал победу в матче с (1:0).

«Тяжело далась нам сегодня победа. «Сибирь» хорошо играла. Мы изучили их и знали, что они хорошо играют в откат и стараются ловить соперника на контратаках. Прочитали это, составили план на игру. Ребята его выполнили.

Может, было не очень много голов, не самый яркий хоккей, но было много хорошего. Было и плохое, но это первые игры. Надо успокоиться, раскрепоститься и играть в правильный хоккей. Будем стараться донести это до ребят.

Огорчаемся, когда много удалений, как сегодня. Но в этом сезоне новые правила, где-то игроки еще играют по-старому. Удаления выбивают из игры тех, кто не играет в спецбригадах, поэтому говорили ребятам о том, что надо заканчивать с такими удалениями.

Хочется видеть и от канадцев, и от наших ребят трезвую, стабильную игру. Ждем от всех ребят улучшения игры в следующих матчах.

Любой победой тренерский штаб доволен. То, что игры были тяжелые – это закаляет коллектив. Парни стараются, помогают друг другу, принимают шайбы на себя. Поэтому надеюсь, что дальше надо будет улучшать только технические вопросы», – сказал главный тренер .