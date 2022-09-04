Кугрышев про 1:0 с «Сибирью»: «Спартак» находится в поиске своей игры, сочетаний. Для нас сейчас самое важное – 2 очка за победу»

высказался после матча с «Сибирью» (1:0).

«Сколько раз играл против – и все матчи с ними получаются вязкими, тяжелыми. Очень тяжело против них играть.

У нас команда пока находится в поиске своей игры, сочетаний. Для нас сейчас самое важное – это два очка за победу. Сейчас же нам нужно забыть игру с «Сибирью» и готовиться к следующему матчу. Тем более игры идут через день. В графике с 68 матчами в регулярке у нас мало кто играл. Разве что только ребята с опытом выступлений в Северной Америке.

Изменилась ли у нас в связи с этим предсезонная подготовка? Плюс-минус все было то же самое. Просто вышли на сборы чуть позже, чем обычно.

Руководство поставило задачу выиграть Кубок Гагарина? Все ставят самые высокие цели. А какие задачи нам еще ставить? Все хотят выиграть Кубок Гагарина, не вижу в этом проблемы. Главное – идти от матча к матчу, выкладываться.

Что касается новой особенности судейства и участившихся нарушений правил с нашей стороны, то новые правила больше относятся к зацепам. В принципе, погоды они не делают. Идет больший акцент на то, чтобы зацепок, задержек руками было меньше. В некоторых моментах это облегчает работу нападающим и усложняет защитникам», – сказал нападающий .