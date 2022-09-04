Александр Шаров: «В Сочи туман был, лед в ужасном состоянии. Мы не видели ни шайбу, ни партнеров»

Александр Шаров высказался после матча со «Спартаком» (0:1).
– Матч был равный. Не скажу, что голевых моментов в нем было много, что у нас, что у соперника. Но спартаковцы воспользовались нашей ошибкой. А мы не сумели. А когда москвичи повели, то начали играть еще строже. Не было моментов у нас особых.
– «Спартак» мешал? Или это у «Сибири» не пошло сегодня?
– Соперник сыграл в обороне грамотно. Мы к ней ключик так и не подобрали, не смогли их вратаря распечатать.
– Рыбар сыграл здорово?
– Наверное, раз не пропустил ни разу. Он был стабилен, не давал нам шансов.
– Сильно «Спартак» отличается от «Сочи», который вам удалось победить?
– Что касается матча в Сочи, то ту игру тяжело оценивать. Там туман был, и лед в ужасном состоянии. Мы не видели ни шайбу, ни партнеров.
А вот про «Спартак» можно сказать, что это добротная и крепкая команда. Не позволяет ничего сделать.
– Выходит, тумана «Сибири» для победы не хватило?
– Может быть, – сказал нападающий «Сибири».