Семин стал президентом красноярского «Сокола», отец Яшкина – генеральным менеджером

стал президентом «Сокола», Алексей Яшкин – генеральным менеджером.

Клуб ВХЛ из объявил о перестановках в руководстве.

38-летний экс-форвард сборной России и клубов НХЛ недавно официально завершил карьеру игрока, проведя прощальный матч.

«В клубе появилась новая должность – президент. Ее займет легенда хоккея Александр Семин.

Генеральным директором «Сокола» станет Сергей Рабцун, имеющий большой управленческий опыт на руководящих должностях. Сергей Валериевич ранее уже возглавлял красноярский клуб с 2015 по 2020 год.

Также в клубе появилась должность генерального менеджера. Спортивный блок возглавит еще один красноярец Алексей Яшкин», – говорится в сообщении «Сокола».

Алексей Яшкин ранее работал исполнительным директором «Слована» и советником председателя совета директоров «Динамо».

Его сын, форвард Дмитрий Яшкин, в это межсезонье перешел в СКА.