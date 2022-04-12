Семин наградил бывшую хоккеистку «Бирюсы» Стус. Она предотвратила нападение на детсад в Красноярске

наградил бывшую хоккеистку, предотвратившую атаку на детсад в Красноярске.

Наталья Стус получила благодарственное письмо и подарок, а также приняла участие в символическом вбрасывании шайбы перед матчем «Бирюсы» с командой «Торнадо».

Награду инструктору по физкультуре вручил советник гендиректора «Сокола», двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин.

Ранее Стус профессионально занималась женским хоккеем и выступала за команду .

28 марта в детский сад № 31 пришла 19-летняя Полина Дворкина. Девушка имела при себе помповое ружье с патронами и собиралась убить мальчиков из ненависти к мужчинам.

Перед тем как прийти в детсад, Полина дома застрелила своего отца.

Ее вовремя заметили, после чего Стус повалила нападавшую на пол. Тогда оружие случайно выстрелило в стену. Вместе с двумя воспитательницами Дворкину удерживали до приезда полиции.

Фото: Дела.ru

Экс-хоккеистка «Бирюсы» Стус предотвратила нападение на детсад в Красноярске. Она повалила на пол девушку с ружьем