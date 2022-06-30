Александр Овечкин: «Красноярск заслуживает клуб КХЛ. Видно, как люди болеют за хоккей»

поддерживает представительство Красноярска в КХЛ.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края обсуждают создание клуба . В Красноярске есть команда , играющая в .

«Красноярск заслуживает клуб КХЛ. Видно, как люди здесь болеют за хоккей. Надеюсь, что все получится. Удачи!» – заявил капитан .

Овечкин приехал в Красноярск для участия в прощальном матче его бывшего партнера по «Кэпиталс» и сборной России Александра Семина.

«Хочу от имени всех хоккеистов сказать огромное спасибо Александру, что нас позвал на такое прекрасное событие.

Нам будет тебя очень не хватать на хоккейной арене. Хотим пожелать тебе всего самого лучшего вне площадки», – сказал Овечкин, обращаясь к Семину.