Артем Федоров о голе в дебютном матче за СКА: «В Петербурге отличная система. В прошлом году толком не играл»

высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард отметился голом в дебютной игре за .

– Какие впечатления, когда забрасываете первую шайбу команды в сезоне? Что вам за это было на лавке и в раздевалке?

– Эмоции очень классные, любому нападающему хочется поскорее забить первый гол. Ничего необычного не расскажу, просто все ребята поздравили. Работаем дальше.

– Вы на предсезонке прилично набирали очков и сейчас уже забили в первой же игре. Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном – форма, использование вас тренерами, или залечили все травмы?

– Про прошлый сезон даже говорить ничего не буду. А в этом году я прошел все сборы с командой, в Петербурге отличная система: нас и нагрузили, и потом дали тактику, появилось взаимопонимание с партнерами. Слава богу, все получается. Будем работать, чтобы дальше все было только лучше и лучше.

– Ваша роль в команде поменялась по сравнению с прошлым годом?

– Конечно. В прошлом году я толком даже не играл, – сказал Федоров.