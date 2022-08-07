Рябыкин о хите Федорова против Бродхерста: «Грязные силовые в спину более страшны на предсезонке, чем драки, как было с «Сочи»

подвел итоги матча со (3:1) на .

«Хорошая боевая игра, здорово сыграли в большинстве, в третьем периоде сыграли умно, грамотно, не дали сопернику никаких шансов.

Силовой Федорова на Бродхерсте? Грязные силовые в спину более страшны на предсезонке, чем драки, как было с . Потому что человек может получить травму и выпасть не на один день.

У Яроша сегодня было большое желание. Довольны, как он сегодня действовал, гол забил. Мы сейчас смотрим всех, перед сезоном надо понимать, кто будет играть в большинстве. Он – наша основная опция.

Не хочу кого-то выделять, единственное, Стас Галимов молодец, подтащил, когда нам было трудно, дал нам глоток воздуха. Его могу отметить.

Нам надо дать нашим вратарям проявить себя, Мишуров себя успеет проявить. Надо определиться, кто будет начинать сезон первым номером», – сказал главный тренер .