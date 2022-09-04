Вратарь СКА Николаев о первом полноценном сезоне в КХЛ: «Что мне надо – ходить трястись, бояться чего-то? Я уверен в пацанах»

оценил победу СКА над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Все прошло супер, спасибо команде за хорошую игру, за хороший старт матча. Если бы не они, мы бы не выиграли. Мне кажется, больше эмоций игра отняла, а не сил. Первая игра сезона, мой первый полноценный сезон в КХЛ. Хотелось выложиться на максимум, показать, что я умею. Наверное, получилось, но это не мой максимум.

Во время стартового свистка просто думал об игре, спокойно начал. Концентрация, фокус, четкость, больше ни о чем не думал. Вчера после тренировки узнал, что играю. Спал хорошо, нормально себя чувствовал. Что мне надо – ходить трястись, бояться чего-то? Я уверен в пацанах, в обороне, нападении. Все было хорошо.

Не знаю, кто будет играть послезавтра», – сказал вратарь .