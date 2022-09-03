Жафяров о словах гендиректора «Салавата» про отсутствие уверенности в нем: «Все это было сказано уже после подписания, а не до. СКА – мой выбор, не жалею»

Форвард СКА Дамир Жафяров подвел итоги матча с (3:2 ОТ).

– Хорошая боевая игра, первая, эмоциональная. Пришлось дотянуть до овертайма, но самое главное – выиграли. Есть над чем работать, будем двигаться дальше.

Как-то случайно получилось, что оказался один в чужой зоне в овертайме. Никиша выкинул шайбу, я сориентировался, что надо бежать вперед, так получилось, что там никого не было. Это наигранная ситуация.

Игра перед полными трибунами дает уверенность. Атмосфера супервеликолепная, суперэмоции. Думаю, четыре домашние игры зарядят нас на следующие матчи.

– Как прокомментируете слова о том, что «Салават» отказался от вас, потому что не видел в вас игрока, который способен тащить команду?

– Все эти слова были сказаны уже после подписания, а не до. Не могу после этого комментировать и говорить что-то плохое.

Все переговоры вел мой агент. Там, где я сейчас, – это мой выбор и моей семьи, я ни о чем не жалею.

Николаев сыграл уверенно весь матч, два гола получились сумбурными, винить его точно не в чем. Он давал нам поддержку и заряд, это все вылилось в победу, – сказал автор гола в овертайме.