Роман Ротенберг: «У СКА два сильных вратаря. Николаев – наш воспитанник, верим в наших ребят»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил выбор голкипера на матч с .

Встреча в Фонбет Чемпионате КХЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2 в овертайме.

– У нас два сильных вратаря, сезон длинный, будут играть все. Николаев – наш воспитанник, хорошо готовился, всегда проявлял качества победителя. Против таких ребят, как Хо-Сэнг и Хмелевски, ему было непросто, но он выдержал удар. Постараемся использовать как можно больше наших игроков в матчах.

Мы верим в наших ребят, у нас два очень сильных вратаря. Может, они не так широко известны публике, но мы видим в них огромный потенциал, они способны выигрывать большие матчи.

– Как оцените второй гол «Салавата»?

– Хоккей – игра ошибок. Марат – молодой парень, во многих командах в составе нет таких игроков, они 13-е нападающие. Марат – лидер команды в своем возрасте, у нас и Бучельников 2003 года играл.

Разберем эту ошибку и поможем Марату не допускать таких ошибок в следующей игре. Сегодня у нас было пару лишних ошибок, но они случаются всегда, – сказал Ротенберг.