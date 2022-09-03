Леонтьев о 4:5 с ЦСКА: «У «Нефтехимика» есть характер и желание сражаться на равных с топ-командами. Но нам противостоял чемпион»

Главный тренер Олег Леонтьев высказался о матче с (4:5 ОТ).

– Поблагодарил ребят за первый бой – он трудный самый. Было много желания, вели в счете, могли довести дело до победы.

У команды есть характер и желание сражаться на равных с топовыми командами. Но нам противостоял чемпион страны. У соперника было больше возможностей и преимущества, а когда играешь постоянно в меньшинстве, то удержать победный счет крайне сложно.

– Почему так много удалений?

– Судейство не комментирую. Не знаю, почему так происходит. Вроде играем дисциплинированно, не на грани фола, но все равно следуют удаления.

Что касается четырех полевых у ЦСКА в овертайме, то это уже тренд. Понимал, что ЦСКА будет использовать эту функцию против нас, – сказал Леонтьев.