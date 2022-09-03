ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме, уступая 2:4 в 3-м периоде. Победный бросок – у Каменева

в овертайме добился победы над (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Сергея Федорова по ходу игры уступала сопернику со счетом 1:3 и 2:4, но сумела сравнять счет, а в дополнительное время решающий бросок совершил форвард .

Следует отметить, что главный тренер ЦСКА в овертайме заменил вратаря на полевого игрока.