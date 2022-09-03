ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме, уступая 2:4 в 3-м периоде. Победный бросок – у Каменева

Теги ЦСКА Нефтехимик Сергей Федоров КХЛ Владислав Каменев Хоккей

ЦСКА в овертайме добился победы над «Нефтехимиком» (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Сергея Федорова по ходу игры уступала сопернику со счетом 1:3 и 2:4, но сумела сравнять счет, а в дополнительное время решающий бросок совершил форвард Владислав Каменев.

Следует отметить, что главный тренер ЦСКА в овертайме заменил вратаря на полевого игрока.

ЦСКА – Нефтехимик 5:4 (овертайм)
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Абрамов (Каменев, Карнаухов)
1:1 – 18 Назаров (Леонтьев, Попов)
1:2 – 30 Галимов (Воробьев, Овитю)
1:3 – 42 Митякин (Лещенко, Порядин)
2:3 – 44 Слепышев (Григоренко)
2:4 – 44 Порядин (Митякин)
3:4 – 45 Сергеев (Абрамов, Каменев)
4:4 – 49 Григоренко (Слепышев, Нестеров)
5:4 – 64 Каменев (Юртайкин)

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