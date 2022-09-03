КХЛ. «Динамо» против «Ак Барса», «Авангард» в гостях у «Витязя», СКА примет «Салават»

«Динамо» примет «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» начнет длинную выездную серию матчем против «Витязя», СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Металлургом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 3 сентября, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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