КХЛ. «Динамо» против «Ак Барса», «Авангард» в гостях у «Витязя», СКА примет «Салават»

примет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

начнет длинную выездную серию матчем против «Витязя», сыграет с , «Торпедо» – с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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