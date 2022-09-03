Хо-Сэнг после 2:3 со СКА: «Салавату» важны победы. Мы играем за Уфу, Уфа хочет нами гордиться»

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг высказался о поражении от СКА (2:3 ОТ).
– Я считаю, мы показали хороший хоккей. Не сдались, когда все пошло не по нашему плану. Проявили характер, у нас был кураж, который помог отыграться. К сожалению, победить не удалось. Есть время, чтобы все исправить.
– Что вам запомнилось из первого матча в плане атмосферы?
– Те, кто занимаются шоу перед матчем, молодцы, они много труда вкладывают в свое дело. Чирлидеры, детишки, световые шоу – это дает игре атмосферу.
– Какие у вас эмоции после матча? Вроде отыгрались, но по итогу уступили...
– Мы профессионалы, настраиваемся на то, чтобы выигрывать в каждом матче. Если не выиграл, значит, не до конца сделал свою работу.
Нам важны победы. Мы играем за Уфу, Уфа хочет нами гордиться. Поэтому нужно сделать правильные выводы, – сказал Хо-Сэнг.