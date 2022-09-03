Козлов о 2:3 со СКА: «У «Салавата» из-за нервного начала были ошибки в своей зоне. Молодцы, что вытащили игру в конце 3-го периода»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от СКА (2:3 ОТ).
– Хороший матч. Нервное начало, из-за этого были ошибки в нашей зоне. Поэтому получили ненужные удаления в стартовом отрезке.
Вторая половина игры получилась, пришли в себя, контролировали шайбу, создавали моменты. Андрей Кареев отлично держал нас в игре. Ребята молодцы, сравняли в конце третьего периода счет, вытащили игру. К сожалению, уступили.
Отмечу наших болельщиков, которых было отлично слышно.
– Что не получилось у вас в большинстве?
– У нас было много возможностей в большинстве. Действовали немного скованно, нервозность помешала.
– Как оцените действие рукой Кадейкина, который отодвинул соперника перед голом?
– Он на тренировке такое исполняет. Кадейкин – хороший игрок. Отлично себя проявил, прекрасный обыгрыш. Сергей Шмелев тоже классно забросил.
– Почему Панин не играл?
– У него дисквалификация с прошлого сезона.
– Почему Тимкин и Коледов не поехали на выезд?
– Они приболели, лечатся дома.
– Как исправить ситуацию на вбрасываниях?
– Это очень важный компонент. У нас много времени, хорошо, что это только начало сезона.
– Что думаете о нервозности своей команды?
– Всегда хотелось бы играть лучше. Я знал, что будет непросто, пойдет давление. Первая игра в Санкт-Петербурге, полные трибуны. Доволен командой, она преодолела трудности, – сказал Козлов.