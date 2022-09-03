Ротенберг о 3:2 с «Салаватом»: «Играть при полных трибунах – это опыт, в других городах нет такой посещаемости. СКА выполнил установку, ребята держали удар»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).
– Хорошая игра, ребята молодцы, выполнили установку. Есть над чем работать, будем готовиться к следующей игре.
– 48 минут прошло между вашими шайбами.
– Надо отдать должное сопернику, у них ребята с опытом игры в НХЛ. Наши ребята молодцы, держали удар, не уступали в борьбе. Наши ребята дерзкие.
Дома первый матч при 12 тысячах зрителей – это опыт, для многих такое вообще впервые. Нужно больше реализовывать свои моменты, больше бросать. Будем работать.
– Как оцените рывок Жафярова в овертайме?
– Это работа всех, мы на предсезонке сыграли много овертаймов, где-то в ущерб следующим матчам, так как это большая нагрузка. Отрабатывали этот компонент, сегодня это сработало. Жафяров молодец, решил игру, взял ответственность на себя, забил важный гол, порадовал весь город.
– Как вам первый матч сезона в качестве главного тренера?
– Всегда замечательно играть дома, мы обязаны всегда побеждать дома. Для меня это хороший опыт, рад получить такую поддержку от болельщиков, они сегодня нам помогали.
Готовились к этому матчу больше месяца, тяжело работали, много внимания уделяем деталям. Заложили серьезный фундамент, с каждой игрой будем добавлять.
– Как вам игра новичков?
– Мы все можем сыграть лучше, для многих новичков это была первая игра в Петербурге. Где-то было бы спокойнее играть на выезде, но они прошли этот экзамен и победили.
Первый матч – самый эмоционально сложный для всех, потому что хорошее начало – половина дела. Ребята скинули этот груз и будут более раскрепощенными в следующих матчах.
Играть при полных трибунах – это опыт, вы видите, что в других городах нет такой посещаемости. Уверен, трибуны будут только помогать команде, – сказал Ротенберг.