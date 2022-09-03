Скабелка о 3:4 с минским «Динамо»: «Барыс» мог выиграть в основное время. Не хватило терпения»

Главный тренер подвел итоги матча с минским «Динамо» (3:4 Б).

– Немного сумбурная игра сегодня. Первый матч, достаточно ранний. До первого гола преимущество было наше. Начали неплохо, заработали удаления. Но потом дали «Динамо» возможность почувствовать игру, пропустили гол. «Динамо» нас поддавливало.

Хочу поблагодарить ребят, они не опустили руки при счете 0:2. Не все у нас получалось. Тем не менее смогли переломить ход встречи. Могли выиграть в основное время. Не хватило нам немножко терпения, чтобы такой матч вытащить.

Хочу поблагодарить ребят за то, что так сражались. Заработали одно очко на выезде. Это тоже дорогого стоит.

– Команда со счета 0:2 смогла забросить три шайбы. За счет чего «Барыс» перехватил инициативу?

– Как я уже говорил, поначалу была сумбурная игра. Много было отбросов. После того, как начали держать шайбу, отдавать передачи друг другу в клюшку, проявлять где-то хладнокровие, отсюда пошли и голы. Голы были неплохие. За счет этого забрали инициативу себе.

– Приятно было вернуться к работе в с «Барысом» именно в , не чужом для вас городе?

– Конечно, очень приятно. Хороший вопрос, ответ только в позитивных тонах. Конечно, очень приятно. Такая атмосфера была на арене.

Хотя не так много посетителей, но надеюсь, что праздник хоккея вновь вернется на трибуны. Всегда приятно играть при таких болельщиках, – сказал Скабелка.