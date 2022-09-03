Скабелка о базовых клубах сборной: «Я не сторонник. Канада как-то привезла на Олимпиаду 14 капитанов. Приехали, забрали золото и уехали»

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Андрей Скабелка заявил, что ему не нравится практика создания базовых клубов сборной.

– Помимо Старченко в российский клуб этим летом перешел и Валерий Орехов. Не кажется ли вам, что казахстанский хоккей с некоторым опозданием пошел по пути белорусского, когда игроки сборной разъезжаются по разным командам КХЛ?

– К ним можно добавить Акользина, Маклюкова. Здесь, как это часто и бывает, палка о двух концах. Минус в том, что «Барыс» теряет сильных игроков. Тут все понятно. А плюсов, возможно, даже больше. В Казахстане подросла большая группа молодых ребят. Понятно, что если места заняты, то вводить их некуда. Сейчас у молодежи появился шанс.

Другой плюс касается сборной. Если пару лет назад сборная Казахстана представляла собой «Барыс», просто в другой форме, то теперь это реально сборная. Есть натурализованные игроки, есть местные игроки «Барыса», есть казахстанские ребята, выступающие за серьезные клубы КХЛ. Они собираются вместе и показывают, чему научились.

– При этом в России много лет пытались насадить идею базового клуба сборной. Вам она не близка?

– Мне – нет. Я не сторонник базовых клубов. Сборная Канады как-то раз привезла на Олимпиаду, если не ошибаюсь, 14 капитанов. То есть в своих командах они были лидерами. В базовом клубе такое невозможно.

Эти 14 капитанов тогда все приняли свою новую роль, приехали, забрали золотые медали и уехали, – сказал главный тренер «Барыса»

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