Скабелка об уходе Старченко: «Оставалось подпись поставить под контрактом с «Барысом», но в последний момент поступило хорошее предложение от «Спартака»

высказался об уходе из «Барыса».

– Как так получилось, что Роман Старченко, с которым вы работали в «Барысе» и хотели видеть у себя в «Локомотиве», покинул клуб спустя столько лет?

– Как получилось? Так, как это обычно и получается. Роман получил более выгодное предложение и решил сменить обстановку. По крайней мере, это так звучит с его слов.

Я так понял, что оставалось только подпись поставить под новым контрактом с «Барысом», но в последний момент ему поступило очень хорошее предложение от «Спартака».

– Незадолго до выхода команды на предсезонку вы теряете ведущего игрока и капитана. Для вас это своего рода подстава?

– Нет, ну что значит подстава? Одно дело, если бы мы обо всем договорились, а он потом резко поменял свое решение. Но было иначе, – сказал главный тренер «Барыса».

Константин Романов об уходе Старченко из «Барыса»: «Я в #### от происходящего. Такими игроками разбазариваетесь, а берете всякую мишуру»

Старченко об уходе из «Барыса»: «Были в диалоге, но так ни к чему и не пришли. «Спартак» больше хотел видеть меня в составе»