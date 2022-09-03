Мальцев о голевых пасах Харламову на Суперсерии-72: «Мы как братья были, на льду здорово друг друга понимали. Но вместе нам поиграть не дали»

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Александр Мальцев сожалеет, что ему мало удалось поиграть с Валерием Харламовым

– В первом матче Суперсерии вы сделали две результативных передачи, которые завершились точным бросками Валерия Харламова. Как вам игралось с Легендой № 17?

– Да мало мы с Харламовым сыграли. У меня вообще в сборной было около семидесяти партнеров за все время. И с Валерой не получилось. Мы с ним были не просто друзья, а прямо братья. На льду здорово друг друга понимали. Но нам вместе поиграть не дали.

– Почему?

– У ЦСКА было свое мощное звено, тренеры не хотели его разбивать. А так у меня с Харламовым отличные отношения были. Повторюсь, мы как братья были.

– Сборная СССР всегда славилась сыгранностью. Почему в матчах Суперсерии у нас так часто менялись сочетания троек?

– В начале 1972 года перед Олимпиадой в Саппоро Аркадий Иванович Чернышев собрал нас и сказал, что этот турнир станет для него последним в сборной. После зимних Игр, которые мы выиграли, сменился тренерский штаб. И по ходу пьесы вместе с Чернышевым целый ряд ведущих игроков тоже объявил о завершении карьеры.

На Олимпиаде у нас были наигранные тройки. А на Суперсерии - уже нет. Команда прилично омолодилась тогда, вот тренеры и искали новые сочетания, – сказал бывший форвард сборной СССР и «Динамо»

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР

«Что мы знали о сборной СССР: у них неважные коньки, плохонькие клюшки и шлемы. Мы не очень их уважали». Канадцы вспоминают Суперсерию

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