Третьяк о Суперсерии-72: «Бобби Кларк потом признался: «Если бы мне сказали убить Харламова, я бы его убил». Он был главным антигероем»

высказался о том, что Бобби Кларк сломал лодыжку Валерию Харламову.

Это произошло в матче Суперсерии-72.

– Вы повели в счете, и где-то с середины серии канадцы стали звереть. Помните, как Кларк сломал лодыжку Харламову?

– Это началось еще в Ванкувере. Я скажу, что и судьям тяжело пришлось. Потому что европейцы тогда играли по одним правилам, а канадцы – по другим. Сколько было драк, когда канадцев даже не удаляли! В Европе они бы со скамейки штрафников не вылезали. А тут арбитры грубость пропускали.

В Ванкувере канадцы уже чувствовали свою беспомощность, проигрывали. А что человек в такой ситуации делает? Или дерется, или плюется. Канадцы дрались. Но главным антигероем был, конечно, Кларк. Он же потом честно признался: «Если бы мне сказали убить Харламова, я бы его убил».

Валеру по голеностопу били, как колом. В раздевалке глянули, нога распухла – вот такая! Ему голеностоп просто отрубили, он на коньке не мог стоять. Но Харламов и до этого играл на уколах, через боль. Он был весь избит.

При этом я знаю Бобби Кларка. Это хороший человек, который помогает близким в беде. И который до сих пор переживает, что он тогда сломал Харламова. Однако на льду это рабочая лошадь, он сделает все, что тренер скажет. Я бы такого взял в команду. Он ведь тогда честь НХЛ спасал. Не сломал бы Харламова – тот забил бы, возможно, и победили бы мы, а не канадцы, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Бобби Кларк: «Я заехал по лодыжке Харламова. Эспозито говорил: «Какого черта ты не сделал это сразу, в первом матче?»