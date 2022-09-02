Михайлов о 6-й игре Суперсерии-72: «Латышский судья за воротами заснул и не зажег фонарь. Нам не засчитали шайбу. Он испортил всю нашу кампанию»

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Борис Михайлов назвал ошибку латышского судьи переломным моментом шестой игры Суперсерии-72.

Игра завершилась победой Канады (3:2) в Москве. 

«В шестой игре мы вели 2:1. С пятачка Володя Петров забрасывает третью шайбу. Латышский судья за воротами заснул и не зажег фонарь. Нам не засчитали шайбу. А мы бы шестую игру выиграли! Этот судья испортил всю кампанию нашу.

Вот это, с моей точки зрения, был переломный момент. Если судьи против нас играют, как их можно обыграть? Тем более у нас», – сказал бывший нападающий сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Монреале, Торонто, Виннипеге, Ванкувере и Москве. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

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