считает, что Суперсерия-72 повлияла на хоккей в СССР и Канаде.

– Канадцы в тех матчах действовали так грубо и грязно, что даже своего вратаря этим шокировали. Кто, на ваш взгляд, был главным костоломом?

– Да все были. Канадцы никого из нас мимо не пропускали. У них такая игра была – с постоянными нарушениями. А вот после Суперсерии они свой стиль поменяли. Взяли у нас самое хорошее, а вот мы у них, наоборот, – самое плохое.

– Получается, что вы канадцев тогда научили играть быстро и в пас?

– Ну да. А мы у них переняли более жесткую игру. После Суперсерии у нас и в чемпионате СССР появились на льду и стычки, и даже драки.

Не такие, конечно, как у канадцев, но были потасовки, – сказал бывший форвард сборной СССР и «Динамо».

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР