Заварухин о травме Макеева: «Для «Автомобилиста» это большая потеря. Нужен нападающий в топ-6 на его место»

Тренер «Автомобилиста» сказал, что клубу нужен форвард в топ-6 на место Алексея Макеева.
30-летний форвард перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена. Срок восстановления – до полугода.
– Насколько по вам ударила травма Алексея Макеева?
– Очень сильно на него рассчитывали. Это быстрый и техничный игрок для первого-второго звена. В плане мобильности нам, разумеется, его не хватает. Он ведь может и забить, и сыграть в большинстве. Для нас это большая потеря.
– Какая позиция сейчас по-прежнему требует усиления?
– Как раз нужен нападающий на место Алексея Макеева. Это должен быть игрок для топ-6.
– В ближайшее время его появления стоит ждать?
– Вы сами понимаете, какой сейчас рынок в КХЛ. Россиян нет, с легионерами вообще все непросто. Нас сковывает лимит, и жертвовать тем же вратарем нам не хочется, – сказал Николай Заварухин.