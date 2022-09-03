Заварухин о травме Макеева: «Для «Автомобилиста» это большая потеря. Нужен нападающий в топ-6 на его место»

Теги Автомобилист возможные переходы травмы Николай Заварухин КХЛ Алексей Макеев Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер «Автомобилиста» сказал, что клубу нужен форвард в топ-6 на место Алексея Макеева

30-летний форвард перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена. Срок восстановления – до полугода. 

– Насколько по вам ударила травма Алексея Макеева?

– Очень сильно на него рассчитывали. Это быстрый и техничный игрок для первого-второго звена. В плане мобильности нам, разумеется, его не хватает. Он ведь может и забить, и сыграть в большинстве. Для нас это большая потеря.

– Какая позиция сейчас по-прежнему требует усиления?

– Как раз нужен нападающий на место Алексея Макеева. Это должен быть игрок для топ-6.

– В ближайшее время его появления стоит ждать?

– Вы сами понимаете, какой сейчас рынок в КХЛ. Россиян нет, с легионерами вообще все непросто. Нас сковывает лимит, и жертвовать тем же вратарем нам не хочется, – сказал Николай Заварухин

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