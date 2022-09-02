Заварухин о Дацюке: «Предлагал ему вновь надеть форму с 13-м номером и вернуться в «Автомобилист». Но больше в форме шутки»

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Николай Заварухин высказался о том, что Павел Дацюк еще не объявил о завершении карьеры.

– Павел Дацюк так до сих пор и не объявил о завершении игровой карьеры. Вы не пытались его уговорить вернуться на лед?

– Когда он объявит о завершении карьеры – вопрос больше к нему.

Мы общаемся с ним. Я предлагал ему вновь надеть форму с 13-м номером и вернуться в «Автомобилист». Но это было больше в форме шутки, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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