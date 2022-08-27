Николай Заварухин: «Надеюсь, Неучев от матча к матчу будет прибавлять и станет железным игроком основы. Мне нравится работать с молодежью»

подвел итоги матча с .

проиграл со счетом 1:3 на Кубке губернатора Челябинской области.

– Хорошая игра, где-то начало мы проспали, эти три контратаки. Соперник мастеровитый, хорошая обученная команда, они и наказали нас за это. Второй и третий период ребята старались, были неплохие моменты, но не реализовали. Состав был экспериментальный, ребята некоторые приболели.

– Ни одного матча «Автомобилист» не провел в одном боевом составе. Какие выводы сделали после такой ротации, кто из молодежи сумеет пробиться в основу?

– Наверное, с «Барысом» у нас был более оптимальный состав. Практически все играли. Проверили много ребят из «Горняка-УГМК». Посмотрели как они подходят под нашу систему игры. Понравилось, что у них большое желание пробиться в команду.

Надеюсь, что Неучев от игры к игре будет прибавлять и станет железным игроком основного состава. Мне нравится работать с молодежью, от них идет адреналин. Надеюсь, они поймут то, что я прошу от них, и будут приносить пользу команде.

– Сегодня вы доверили Неучеву место в первом звене. Какие у него шансы начать чемпионат в основе?

– Хорошие шансы. Если он будет так же двигаться и понимать игру, он будет игроком основного состава.

– Каковы сроки восстановления Георгия Белоусова?

– Небольшое повреждение верхней части тела, занимается с реабилитологом. Планировали, чтобы он сыграл на этом турнире одну игру, но реабилитация немного затянулась.

– Как вы отреагировали на автогол Зборовского? Он тоже не хотел выигрывать ?

– Это техническая ошибка. Переговорили в раздевалке, чтобы в сезоне такого не было. Можно было сделать «стоп» и забрать шайбу, а он хотел сыграть мастеровитее, чтобы начать атаку.

– Если брать ситуацию с вратарями в , у вас ее можно назвать «роскошь». Каков план на использование таких трех вратарей?

– Будем общаться с тренером по вратарям. Он разговаривает с ребятами, есть чувство, кого и когда лучше поставить. Это здорово, что у нас три хороших вратаря. Постараемся дать шанс каждому сыграть. Кто будет приносить результат, на того и сделаем ставку. Примерный план есть, – сказал главный тренер «Автомобилиста».