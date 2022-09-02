Панин о том, что сделал бы на посту президента КХЛ: «Разобрался бы с профсоюзом. Подумал бы о создании дополнительного апелляционного органа»

Теги Салават Юлаев Алексей Морозов Григорий Панин КХЛ Р-Спорт потолок зарплат Хоккей

Григорий Панин рассказал, что сделал бы на посту президента КХЛ.

– Представьте, что вы на день заняли место Алексея Морозова на посту президента КХЛ. Что бы вы изменили в первую очередь?

– Разобрался бы с профсоюзом КХЛ. Затем подумал бы о создании дополнительного апелляционного органа после дисциплинарного комитета.

И третье – создать потолок зарплат такой, чтобы была и нижняя его граница. Она существует, но ее нужно приподнять, чтобы команды были более ровными, а чемпионат интересным, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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