Панин о том, что сделал бы на посту президента КХЛ: «Разобрался бы с профсоюзом. Подумал бы о создании дополнительного апелляционного органа»

рассказал, что сделал бы на посту президента .

– Представьте, что вы на день заняли место на посту президента КХЛ. Что бы вы изменили в первую очередь?

– Разобрался бы с профсоюзом КХЛ. Затем подумал бы о создании дополнительного апелляционного органа после дисциплинарного комитета.

И третье – создать потолок зарплат такой, чтобы была и нижняя его граница. Она существует, но ее нужно приподнять, чтобы команды были более ровными, а чемпионат интересным, – сказал защитник .