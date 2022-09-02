Григорий Панин: «Нравятся ребята, которые помимо технических качеств обладают возможностями сыграть жестко. Овечкин – один из ярких примеров»

поделился мыслями об игре .

– Вспомните самый жесткий прием против вас?

– Их было достаточно много. Как я бил, так и меня били. И я травмы получал. Но не было такого, чтобы после силового приема я думал: «Ну все, я тебя сейчас где-нибудь закопаю».

Мне, наоборот, нравятся ребята, которые помимо технических качеств обладают еще и характером, возможностями сыграть жестко. Чтобы не только мог забить, но и дать сдачи.

Один из ярких примеров – Александр Овечкин. Он и забивает, и силовую борьбу ведет совершенно спокойно. Его очень тяжело встретить, – сказал защитник .