Григорий Панин: «Нравятся ребята, которые помимо технических качеств обладают возможностями сыграть жестко. Овечкин – один из ярких примеров»

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Григорий Панин поделился мыслями об игре Александра Овечкина.

– Вспомните самый жесткий прием против вас?

– Их было достаточно много. Как я бил, так и меня били. И я травмы получал. Но не было такого, чтобы после силового приема я думал: «Ну все, я тебя сейчас где-нибудь закопаю».

Мне, наоборот, нравятся ребята, которые помимо технических качеств обладают еще и характером, возможностями сыграть жестко. Чтобы не только мог забить, но и дать сдачи.

Один из ярких примеров – Александр Овечкин. Он и забивает, и силовую борьбу ведет совершенно спокойно. Его очень тяжело встретить, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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