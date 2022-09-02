Панин об Артюхине: «Его вся лига опасалась. Когда он бежит сзади, думаешь, как бы не пришлось потом от борта себя соскребать»

поделился мнением о .

– В «Википедии» второе предложение о вас звучит так: «Занимает второе место по количеству штрафных минут в чемпионатах после Евгения Артюхина». У вас есть цель не стать первым?

– Это классная цель – не стать первым в этой категории! В прошлом сезоне у меня было меньше всего штрафных минут за всю карьеру, если брать только регулярку.

– Но в плей-офф вы оторвались.

– А в плей-офф догнал самого себя.

– Вас считают одним из самых жестких игроков КХЛ. А есть игроки, против которых не любите играть вы?

– Тот, кто может садануть, сейчас на первом месте по количеству штрафных минут. Это Евгений Артюхин.

Кстати, он нашел себе команду на этот сезон? Думаю, его вся лига опасалась. Когда тебе за спину забрасывают шайбу и сзади бежит Артюхин, ты думаешь не о шайбе, а о том, как бы не пришлось потом от борта себя соскребать, – сказал защитник .