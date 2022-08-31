Кожевников о Панине: «Он станет или большим лидером «Салавата», или обычным смешным ветеранчиком, которых немало»

подверг критике игру защитника .

– Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном.

Теперь лидерство в Уфе необходимо проявлять опытным россиянам. Но пока не вижу, что они осознали ситуацию и готовы вести талантливую молодежь за собой. А без этого зеленые дерби не взять.

– О ком речь?

– Возьмите защитника Панина. Капитан команды, опытнейший игрок – и пока не вижу у него лидерской ответственности. То гол в свои ворота забьет, то буллит привезет, то – как в последнем матче с «Ак Барсом» – на ровном месте удаление заработает.

И все это на фоне расслабухи в обычной жизни. Все эти шутки-прибаутки, ролики с собачками и прочее работают только в том случае, если в раздевалке у тебя срабатывает тумблер и ты становишься примером для молодежи, вожаком. Особенно это важно в Уфе, где столько молодых талантов, которым для роста необходимы правильные ветераны.

Считаю, что этот сезон будет для Панина показательным. Да, в прошлые годы он собирался на плей-офф, но регулярки у него были очень средние, их в Уфе вытягивали легионеры. Теперь нужно тянуть команду и в гладком чемпионате. Если он сможет, то станет большим лидером. Если нет – то обычным смешным ветеранчиком, которых у нас в хоккее немало и которые много говорят, но мало делают.

– Но ведь в Уфе есть и новые легионеры, почему спрос только с Панина?

– Посмотрел на этих легионеров, пока никакого сравнения с финнами. Что Хо-Сэнг, что Хмелевски пока играют без царя в голове – гол забьют, два привезут. Не удивлен, что Уфа уже ищет дополнительных легионеров, – сказал двукратный олимпийский чемпион.