Дмитрий Рябыкин: «КХЛ прислала письма «Авангарду» и «Сочи». Если снова будут драки, они примут какие-то меры»

Дмитрий Рябыкин рассказал, что КХЛ предупредила «Авангард» и «Сочи» насчет массовых драк.
Команды устраивали массовые драки в трех последних матчах между собой.
Следующая игра соперников состоится в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Матч запланирован на 21 сентября в Сочи.
– В сентябре «Авангард» снова ждет игра с «Сочи». Каковы ваши ожидания о того, что мы снова увидим то, что видели на предсезонке?
– Сомневаюсь. И нам, и «Сочи» лига прислала письма, что еще раз такое [повторится], то они будут принимать какие-то меры. Это идет не с нашей стороны, а со стороны тренерского штаба «Сочи». Если они будут хотеть этого – это будет.
– Лига прислала предупреждение и «Авангарду», и сочинцам. Соответственно, если что-то подобное произойдет, то наказаны будут оба клуба?
– Я думаю, что да.
– Что касается драки в Санкт-Петербурге, вы говорили, что были предупреждены. Этот вопрос решался на уровне тренеров?
– За несколько минут до выхода на лед один из игроков «Сочи» сказал нашим ребятам, что они планируют драться на первой минуте. Ну, хорошо. Просто пришлось поменять звенья, – сказал главный тренер «Авангарда».
«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова