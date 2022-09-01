Дмитрий Рябыкин: «КХЛ прислала письма «Авангарду» и «Сочи». Если снова будут драки, они примут какие-то меры»

рассказал, что предупредила «Авангард» и «Сочи» насчет массовых драк.

Команды устраивали массовые драки в трех последних матчах между собой.

Следующая игра соперников состоится в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Матч запланирован на 21 сентября в Сочи.

– В сентябре «Авангард» снова ждет игра с «Сочи». Каковы ваши ожидания о того, что мы снова увидим то, что видели на предсезонке?

– Сомневаюсь. И нам, и «Сочи» лига прислала письма, что еще раз такое [повторится], то они будут принимать какие-то меры. Это идет не с нашей стороны, а со стороны тренерского штаба «Сочи». Если они будут хотеть этого – это будет.

– Лига прислала предупреждение и «Авангарду», и сочинцам. Соответственно, если что-то подобное произойдет, то наказаны будут оба клуба?

– Я думаю, что да.

– Что касается драки в Санкт-Петербурге, вы говорили, что были предупреждены. Этот вопрос решался на уровне тренеров?

– За несколько минут до выхода на лед один из игроков «Сочи» сказал нашим ребятам, что они планируют драться на первой минуте. Ну, хорошо. Просто пришлось поменять звенья, – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова