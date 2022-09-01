КХЛ вводит в индивидуальную статистику новый показатель – отбор шайбы.

вводит в индивидуальную статистику новый показатель – отбор шайбы.

«Для членов статистических бригад разработаны четкие критерии, по которым следует определять успешное действие. При отборе это:

– противодействие только двух хоккеистов;

– противодействие хоккеисту, который владеет шайбой или контролирует ее (то есть случайный контакт или отскок шайбы не является владением, а контроль определяется продолжительностью владения и продвижением шайбы);

– хоккеист, совершающий отбор, должен либо сам установить контроль над шайбой, либо передать ее партнеру.

Таким образом отбор не фиксируется, если борьбу за шайбу одновременно ведут несколько хоккеистов; если в противодействии двух игроков шайба попадает под контроль третьего; если хоккеист лишил соперника шайбы, но и сам не установил над ней контроля.

Перехват шайбы будет считаться также в категорию «отбор», но критерии для него свои. В первую очередь – хоккеист должен предпринимать какие-то действия (например, выставить клюшку, или переместиться на предполагаемую траекторию движения шайбы), а не просто воспользоваться ошибкой соперника, когда шайба попадает к нему в результате неточной или безадресной передачи.

Далее, как и в случае с отбором, необходимо либо установить над шайбой контроль, либо передать ее партнеру. А при игре в меньшинстве для фиксации перехвата достаточно будет просто изменить направление движения шайбы, чтобы та покинула зону защиты», – сообщается на сайте лиги.