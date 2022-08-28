Козлов про 1:4 от «Локомотива»: «Были моменты, которые могли реализовать, но игра не пошла. Получили хороший урок»

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Виктор Козлов высказался после поражения от «Локомотива» (1:4) в матче Кубка TANECO.

– Получили хороший урок сегодня. Начало матча могло быть лучше в плане выигранных единоборств. Были моменты, которые могли реализовать. Но игра не пошла.

– Что удалось извлечь из этого матча?

– Для меня было много полезной информации в этом матче, когда игра складывалась не совсем так, как нужно команде. Смотрел на ребят, кто и как будет действовать в такие моменты, когда игра не получается. Я увидел много позитивных примеров, но увидел и те неприятные ситуации.

– Что думаете по ошибкам Панина в игре?

– Это командная игра. Перед голом случается ситуация, в которой кто-то ошибается. Просто Гриша оказался в тот момент на льду.

– С каким настроем выйдете на игру с «Ак Барсом»?

– Мы будем играть против хорошего соперника боевым составом. Думаю, будет хороший экзамен для нас.

– Как оцените действия Кузьмина, который ложился под шайбу?

– Глеб – молодец, смелый поступок. Ребята его поддержали.

– Как оцените игру в большинстве?

– Команда полностью поменялась. Мы сейчас смотрим, кто из ребят может сыграть на разных позициях. Сегодня выходили молодые в большинстве, получили опыт. Они увидели, как играть в такой ситуации на льду. Увидели тех, кто сможет выйти в неравных составах на лед, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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