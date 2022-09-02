Тардиф о Кубке мира-2024: «По датам, структуре и участникам пока ничего не согласовано. Ждем более конструктивной дискуссии»

Президент ИИХФ сообщил, что в вопросе организации Кубка мира пока мало конкретики.

недавно сообщила, что планирует провести турнир в 2024 году в Европе и Северной Америке. Состав участников пока не определен.

Проект был представлен президенту ИИХФ Люку Тардифу и генеральному секретарю ИИХФ Матти Нурминену 24 августа.

Руководство ИИХФ провело встречу с Ассоциацией европейских лиг (Hockey Europe), Альянсом европейских хоккейных клубов (EHC) и национальными ассоциациями, на которой обсуждались эти идеи.

«Пока ничего не согласовано относительно структуры и дат мероприятия, а также по участникам. Мы провели брифинг, чтобы понять, каковы предварительные планы НХЛ и профсоюза.

Целью ИИХФ является разработка международного календаря, который удобен для всех членов федерации и может гарантировать возможность проведения турниров с участием лучших игроков, чтобы представить наш вид спорта более широкой аудитории.

Если Кубок мира будет организован, мы надеемся, что это будет сделано в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами и с учетом долгосрочных перспектив развития игры. Текущие переговоры в основном сосредоточены на Кубке мира. Мы ждем более конструктивной дискуссии между вовлеченными сторонами», – сказал Люк Тардиф.

Кубок мира, наследовавший Кубку Канады, проводился в общей сложности 3 раза – в 1996, 2004 и 2016 годах. Кубок Канады разыгрывался 5 раз – в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах.