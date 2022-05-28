Тардиф о проведении ЧМ по хоккею в Северной Америке: «У федераций Канады и США хорошие отношения с НХЛ. Они не хотят конкуренции с Кубком Стэнли»

Президент ИИХФ высказался касательно проведения ЧМ по хоккею в Канаде и США.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 2008 году – в канадских Квебеке и Галифаксе. ЧМ по хоккею 2022 проходит в Финляндии.

Люк Тардиф отметил, что ИИХФ не получала заявки из Северной Америки на проведение турнира с 2008 года.

«Я думаю, что у Федерации хоккея Канады, Федерации хоккея США и НХЛ хорошие отношения, и, как я понимаю, они не хотят никакой конкуренции между чемпионатом мира и плей-офф Кубка Стэнли.

Заявки? Они не делают этого, потому что это не работает, в 2008 году все прошло успешно. Но они хотят быть более вовлеченными в другие соревнования», – сказал Тардиф.

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