Дэйли о проведении Кубка мира в феврале 2024 года: «Мы очень оптимистично настроены»

Билл Дэйли высказался касательно проведения Кубка мира в феврале 2024 года.

«Мы работаем над этим. Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с Ассоциацией игроков НХЛ.

Теперь мы привлекли ИИХФ к этим обсуждениям.

Все усложняется из-за интересов лиги и клубов, особенно когда речь идет о февральском турнире, а не в осеннем. Это проблемы, которые мы пытаемся решить.

Но мы очень оптимистично настроены, что сможем провести турнир в 2024 году, несмотря ни на что, поэтому мы с нетерпением этого ждем», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году. Победу в нем одержала сборная Канады.

Команда Северной Америки до 23 лет и сборная Европы не сыграют на Кубке мира-2024