Андрей Коваленко: «Не вижу смысла бойкотировать Кубок мира. Участие сборной России подчеркнет абсурдность ситуации в мировом хоккее»

считает, что России не следует бойкотировать Кубок мира.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует провести турнир в 2024 году. Ожидается, что смешанные сборные в нем участвовать не будут.

– планирует привлечь сборную России. Но ведь ИИХФ отстранила нашу команду от международного хоккея. Нестыковка?

– В свое время играл в НХЛ, это большая и независимая лига, бизнес для нее превыше всего. Поэтому нестыковок для НХЛ не бывает.

– Поясните, пожалуйста.

– НХЛ планирует проводить мира с участием , но это независимая лига, которая умеет продвигать и отстаивать свои интересы. В Северной Америке прекрасно знают, что Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Капризов, Панарин, Тарасенко, Малкин, Гавриков, Сорокин делают кассу, они и их команда необходимы любому коммерческому турниру.

Поэтому, как мне видится, мнение ИИХФ, все-таки местечковой организации, будет лишь совещательным. Решать будет НХЛ, то есть бизнес-составляющая.

– Ситуация парадоксальная – чемпионат мира проводится без России, Кубок мира – с Россией?

– Тут ничего не поделать, таковы сегодня мировые реалии. Если так произойдет, то еще раз будет поставлена под сомнение эффективность работы ИИХФ. Вообще жаль, что политика на территории Европы сегодня все диктует спорту, это нарушение всех его принципов. В Америке, как видим, политика в спорт не лезет.

– Может, российским легионерам НХЛ имеет смысл бойкотировать Кубок мира? Все-таки их права нарушены, им запрещено участвовать в чемпионатах мира.

– Не вижу смысла бойкотировать Кубок мира, наоборот, участие в нем сборной России будет в плюс нашей стране и только подчеркнет всю абсурдность ситуации в мировом хоккее.

– Но ведь скорее всего сборная России будет играть на Кубке мира без гимна и флага.

– Ничего страшного, мы к этому уже привыкли. В плане мотивации такое внешнее давление может только помочь нашей команде и нашим хоккеистам. Мое мнение – в Кубке мира однозначно надо участвовать! – сказал Коваленко.