Третьяк о деньгах за Суперсерию-72: «В Канаде дали доллары – по 400, по 250. Двум известным игрокам премии срезали – перед канадцами спасовали»

рассказал о денежных премиях за Суперсерию-72.

– Премия за Суперсерию была?

– В Канаде нам дали доллары, но разные суммы. Кому‑то 400, это был максимум. А кому по 250. Фамилий называть не буду, но двум известным игрокам премию срезали – за то, что перед канадцами спасовали. В Москве потом дали еще по полторы тысячи рублей.

– Доллары успели потратить?

– У меня огромный список был – что купить. Мы вот, помню, с ЦСКА ездили в турне по Северной Америке, четыре матча. Нам заранее объявляют: за победу каждый получит 200 долларов, за ничью – 100. Но при этом максимум 600 долларов в одни руки за весь турнир. Вот такая арифметика.

Это при том, что спорткомитет получал за каждый матч 45 тысяч долларов, невзирая на результат. Машин нам за победу тогда не вручали. Только после Олимпиады сборная получала право на две машины. И то, игроки, кому очередь выпадала, их за свои деньги выкупали, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР