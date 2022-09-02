Драйден о Суперсерии-72: «Самый важный момент в истории хоккея. То, как играли Советы, просто открыло нам глаза»

сказал, что Суперсерия-72 изменила мировой хоккей.

«Эта серия, несомненно, является самым важным моментом в истории хоккея. Не в истории канадского хоккея, а в истории хоккея вообще.

До этого момента хоккей определенно был канадской игрой. Мы были основоположниками, создателями, лучшими в мире. Наш путь был путем всего хоккея.

Другие могли играть по-другому, но это был их недостаток. «Другое» означало «уступать». «Другое» может быть интересным, но если это «другое» уступает, то какая разница? В той серии советская команда показала, что есть другой способ играть и другой способ подготовки к игре

Это самый яркий и значимый хоккейный опыт, который у меня когда-либо был. То, как играли Советы, просто открыло нам глаза. Потребовалось некоторое время, но после этой серии люди начали думать о тренировках по-другому.

О тренировках вне льда и их ценности. О тренировках на льду, о схемах, по которым мы играли. Раз оказалось, что есть второй способ игры, то есть и пятый, и десятый. Игроки и тренеры стали воплощать в жизнь новые подходы. Все это – наследие той серии», – сказал бывший вратарь сборной Канады и «Монреаля».

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР