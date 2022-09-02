Матыцин о Суперсерии-72: «Хороший дипломатический мостик укрепления связей между народами. Спорт вообще должен быть послом мира, как и всегда был»

Министр спорта России назвал Суперсерию-1972 хорошим дипломатическим мостиком.

«В то время спорт и эта Суперсерия, о чем сейчас важно помнить, была хорошим дипломатическим мостиком укрепления связей между людьми, между народами. Спорт вообще должен быть, как и всегда был, послом мира.

Конечно, мог бы сказать, что все помню детально и смотрел, не отрываясь. Но то, что для нас были кумирами легенды советского хоккея, и мы всегда по телевизору смотрели матчи и старались копировать их во дворе, – это на все 100% так.

Кто был моим кумиром? », – сказал Олег Матыцин.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.