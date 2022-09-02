Якушев о матчах Суперсерии-72 в Москве: «Поддержку мы мало ощущали. Там белые воротнички из номенклатуры сидели, 3 тысячи канадцев их «переболели»

рассказал о слабой поддержке трибун на домашних матчах Суперсерии-72.

«Понятно, что был большой дефицит билетов. Они распределялись по организациям, а это значит, что первыми их получали из номенклатуры. И там практически сидели, как сейчас бы сказали, белые воротнички, которые просто пришли для того, чтобы показать, что были на матче.

И поддержку, как это принято, от болельщиков мы мало ощущали. Те три тысячи канадцев не то что перекричали, они «переболели» 8-9-тысячный зал так называемых наших болельщиков», – сказал бывший форвард сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Монреале, Торонто, Виннипеге, Ванкувере и Москве. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.