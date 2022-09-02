Третьяк о Суперсерии-72: «Хоккейный быт в Канаде был на высоте. А у нас в сборной порой ленты не было клюшки обмотать. У финнов выменивали на водку»

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Владислав Третьяк был поражен условиями хоккейного быта в Канаде во время Суперсерии.

«Мы тогда поняли, что в хоккее есть свой Большой театр и провинциальные театры. И они сильно отличаются. Мы хоккейные мешки на себе всегда таскали, баул, три клюшки. Тарасов носильщиков нанимать запрещал.

Бывало, что воду летом отключали там, где мы тренировались. Душ принять нельзя – все в фурункулах ходили. Форма не стиралась – поставишь свитер, он стоит, настолько солью пропитан. А в Канаде выдали нам сеточки – скидываешь туда одежду после матча, на следующий день она постирана уже.

Весь хоккейный быт в Канаде был на высоте, все для игры! А у нас в сборной порой ленты не было клюшки обмотать. У финнов выменивали на водку. Мы тогда почувствовали, что нашему хоккею не хватало сервиса.

Поэтому сейчас у наших ребят в сборной все это есть, вплоть до мелочей», – рассказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

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