Обвинение попросило для экс-вратаря «Салавата» Сулейманова 3 млн рублей штрафа. Он признался в покупке военного билета

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Экс-вратарю «Салавата» грозит штраф в размере 3 млн рублей за покупку военного билета.

22-летний хоккеист Анвар Сулейманов обвиняется в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии. Ранее он признался в том, что заплатил за покупку военного билета, но сам документ не получил. 

Гособвинитель заявил, что Сулейманов сам попросил свидетеля об услуге – передаче взятки сотруднику военкомата для уклонения от службы в армии, что доказывает его в вину.

«Предлагаю принять его виновным в даче крупной взятки и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей в доход государства», – сказал гособвинитель.

Защита хоккеиста заявила суду, что посредник сам подтолкнул Сулейманова к даче взятки.

«Действия Сулейманова необходимо рассматривать, как покушение на дачу взятки. Он передавал деньги не должностному лицу, а Самигуллину, который потратил деньги на свои нужды.

Прошу при назначении наказания учесть его полное признание вины и назначить наказание не связанное с лишением свободы», – сказал адвокат.

Сам Сулейманов отказался от участия в прениях, заявив, что не готов к последнему слову. 

Суд отложил заседание на 5 сентября. Хоккеист выступит с последним словом, и судья вынесет приговор.

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. Также в покупке военного билета обвиняется форвард Владислав Лукин, на днях перешедший в «Югру». 

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