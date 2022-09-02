КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Северсталью», «Сочи» против «Сибири»

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Сегодня пятью матчами продолжится новый Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Автомобилист» примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Северсталью», «Сочи» – с «Сибирью».  

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Локомотив
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Северсталь
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Адмирал
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Амур
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Сибирь
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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