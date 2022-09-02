КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Северсталью», «Сочи» против «Сибири»

Сегодня пятью матчами продолжится новый Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Северсталью», «Сочи» – с «Сибирью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ